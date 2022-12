Kim Kardashian posta vídeo de cachorros em garagem e é criticada

Atriz, modelo, influenciadora, socialite. Com uma vida de luxo, Kim Kardashian divide opiniões e conquista fãs por todo o mundo. Na última semana, ela compartilhou um vídeo em que seus dois cachorros, Sushi e Sake, aparecem na garagem, o que gerou polêmicas.

Internautas acusaram a Kardashian de "prender" os cães e sugeriram que ela deveria "cuidar melhor" dos animais. No vídeo, publicado na conta da influenciadora no Tik Tok, eles aparecem em um cercado na garagem, com duas almofadas que seriam onde dormiriam.

Após a repercussão negativa, o vídeo sumiu das redes de Kim e os seguidores especularam que ele teria sido excluído. “Este vídeo foi excluído da conta de North. É porque Kim Kardashian não quer que as pessoas pensem que mantêm seus cachorros na garagem? Eu me pergunto por que eles deletaram...", escreveu um usuário no Tik Tok. "Proporcione uma vida melhor do que esta para o seu cachorros”, completou outro. Assista o vídeo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Balenciaga: Kim Kardashian se pronuncia após campanha polêmica

Kim Kardashian reavalia parceria com Balenciaga após campanha polêmica

Sul-coreana gasta cerca de R$ 300 mil para ficar parecida com Kim Kardashian

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags