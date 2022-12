"Manhãs de Setembro": série de Liniker estreia na Band em janeiro

Original do Prime Vídeo, série será exibida será exibida na Band nos dias 2 e 6 de janeiro, às 2h30min

Protagonizada pela cantora, compositora e atriz brasileira Liniker, a série "Manhãs de Setembro" estreia na TV Band no mês de janeiro. Segundo a Prime Vídeo, produtora da série, a exibição na emissora será nos dias 2 e 6 de janeiro, na faixa das 2h30min.

Dividida em seis episódios, a primeira temporada da trama acompanha Cassandra, interpretada por Liniker. A protagonista é uma mulher trans que trabalha como motorista e sonha em se tornar uma cantora de sucesso.

Mas, enquanto busca seu sonho, uma ex-namorada reaparece com um menino que diz ser seu filho e Cassandra passa a tentar criar um vínculo com a criança.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assista o trailer de "Manhãs de Setembro", com Liniker:

Já a segunda temporada, lançada em setembro, trata do desenrolar de Cassandra após os acontecimentos da primeira temporada. A continuação conta com reencontro com o pai Lourenço (interpretado por Seu Jorge) e da companheira Ruth (vivido pela atriz Samantha Schmütz).

Além de "Manhãs de Setembro", a emissora também irá exibir a série brasileira de comédia "Desjuntados", que vai ao ar às terças-feiras, às 23 horas, a partir de terça-feira, 3 de janeiro.



Sobre o assunto Seu Jorge e Ney Matogrosso estão na nova temporada de "Manhãs de Setembro"

Protagonizada por Liniker, série "Manhãs de Setembro" estreia na sexta, 25

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags