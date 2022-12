Travessia: que horas começa hoje (29/12), resumo e onde assistir

A Rede Globo exibe hoje, quinta-feira, 29 de dezembro (29/12), o 71º capítulo da novela Travessia, produção que substitui Pantanal. Com cerca de 150 capítulos, a trama escrita por Glória Perez e sob a direção artística de Mauro Mendonça Filho, reúne nomes consagrados nas telinhas, mas também conta com rostos novos, como o da Ex-BBB e influenciadora Jade Picon.



Conhecida por abordar temas desafiadores na sociedade, o novo folhetim da autora trará o impacto da tecnologia na vida das pessoas, além de uma série de dramas humanos que acontecem no cotidiano: encontros, desencontros, amores e decepções.



CONHEÇA o enredo, elenco e personagens de Travessia, nova novela das 9 da Globo



Travessia: que horas começa hoje (29/12) e horário

A novela Travessia é exibida na TV aberta pela Rede Globo. Hoje, quinta, 29 de dezembro (29/12) a transmissão começa às 21 horas e 20 minutos (horário de Brasília), logo após o Jornal Nacional.

Para assistir a telenovela de forma online, é necessário acessar o serviço de streaming da emissora, o Globoplay. Após realizar o cadastro na plataforma, os usuários podem ver a programação ao vivo sem custo algum, ou seja, de forma gratuita.

Travessia: resumo do 71º capítulo da novela

De acordo com a sinopse disponibilizada pela Rede Globo, Núbia marca com Rose para que a manicure passe a ir até sua casa. Rudá avisa a Guida que Moretti doará os pertences da mãe. Guida vandaliza a casa de Moretti.

Dante avisa a Ari para não subestimar sua inteligência, se referindo à escolha que o ex-aluno fez ao ficar do lado de Guerra no projeto dos casarões. Helô diz a Creusa que Brisa pode perder a guarda de Tonho por causa do inquérito da afilhada.

Stenio diz a Helô que não está com o inquérito de Brisa e avisa à delegada que Oto mentiu ao Juiz, dizendo que não estava no carro no momento da prisão. Moretti aparece na casa de Cotinha.

