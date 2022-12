Zé Felipe sofre acidente na noite de Natal: "cortou a mão e o braço"

Dono do hit "Malvada", Zé Felipe precisou dar pontos na mão após sofrer acidente doméstico durante o Natal

Zé Felipe e a família passaram por um sufoco na noite de Natal. Na virada do sábado, 24, para domingo, 25, o cantor sofreu um acidente doméstico e precisou ir ao hospital para realizar atendimento de emergência. A situação foi relatada por Virginia Fonseca, esposa de Zé Felipe, que divulgou em seu perfil no Instagram sobre o ocorrido.

"Deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu ontem. Cortou a mão e o braço. Deu ponto. Ontem, cinco e pouco da manhã, a gente estava no hospital para o Zé Felipe dar ponto, eu não falei para vocês antes porque eu nem sabia como falar isso. E finalizamos o Natal assim”, explicou a influencer.

Pai de Maria Alice e Maria Flor, Zé Felipe também fez um Story sobre o machucado, mostrando a mão enfaixada e o dedo suturado. O casal estava celebrando a noite de Natal na casa do cantor Leonardo, pai de Zé Felipe, e não detalharam as causas do acidente.



