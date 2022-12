Aos 70 anos, Marcos Caruso se casa com técnico de enfermagem em Lisboa

O ator usou "folga" de gravações na novela "Travessia" para casar-se no país europeu

O ator Marcos Caruso e o técnico de enfermagem Marcos Paiva oficializaram o relacionamento, que começou em 2018, em ida a Portugal neste domingo, 18. O profissional da saúde publicou fotos em seu perfil no Instagram registrando troca de alianças com o companheiro.

Recém casado com Caruso, Paiva viajou juntamente com o marido para aproveitar a pausa nas gravações da novela "Travessia", trama em que ator interpreta o personagem Dante. Na mesma viagem, o casal teria ido assistir à peça "Trair e coçar é só começar", escrita pelo artista em 1986.

Marcos Caruso já foi casado com outras três pessoas. Ele tem dois filhos, Caetano e Mari, frutos da união com a atriz Jussara Freire, com quem ficou durante 20 anos e se separou em 1994. O ator também já é avô e possui três netos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Famoso nas produções da Rede Globo, Caruso é marcado por personagens como Leleco (em "Avenida Brasil", 2012), Tião ("Pantanal", 1990), Seu Peru ("Escolinha do Professor Raimundo", 2015), Alex ("Páginas da Vida", 2006), entre muitos outros.

Sobre o assunto Pantone protesta contra o Catar com bandeira pró-LGBT+ em preto e branco

Larissa Manoela e André Luiz ficam noivos

Produtora de eventos é investigada suspeita de aplicar golpes em festas de casamento

Rafael Cardoso e Mariana Bridi se separam após 15 anos de casamento



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags