Travessia: que horas começa hoje (28/11), resumo e onde assistir

A Rede Globo exibe hoje, segunda-feira, 28 de novembro (28/11), o 44º capítulo da novela Travessia, produção que substitui Pantanal. Com cerca de 150 capítulos, a trama escrita por Glória Perez e sob a direção artística de Mauro Mendonça Filho, reúne nomes consagrados nas telinhas, mas também conta com rostos novos, como o da Ex-BBB e influenciadora Jade Picon.



Conhecida por abordar temas desafiadores na sociedade, o novo folhetim da autora trará o impacto da tecnologia na vida das pessoas, além de uma série de dramas humanos que acontecem no cotidiano: encontros, desencontros, amores e decepções.



CONHEÇA o enredo, elenco e personagens de Travessia, nova novela das 9 da Globo



Travessia: que horas começa hoje (28/11) e horário

A novela Travessia é exibida na TV aberta pela Rede Globo. Hoje, segunda, 28 de novembro (28/11) a transmissão começa às 21 horas e 35 minutos (horário de Brasília), logo após o Jornal Nacional.

Para assistir a telenovela de forma online, é necessário acessar o serviço de streaming da emissora, o Globoplay. Após realizar o cadastro na plataforma, os usuários podem ver a programação ao vivo sem custo algum, ou seja, de forma gratuita.

Travessia: resumo do 44º capítulo da novela

De acordo com a sinopse disponibilizada pela Rede Globo, Moretti acusa Oto de ter traído sua confiança. Rudá avisa a Guida que só voltará para casa se Moretti não estiver mais lá. Laís diz a Helô que está assustada e que sente que algo aconteceu com Stenio.

Brisa diz a Juliana que Oto não quer revelar o delito em que ele se envolveu, para não prejudicar outra pessoa. Joel reage quando Nunes comunica que Haroldo fará a revolução no bar. Oto comenta com Vandami que deve perder o emprego. Moretti diz a Guida que Oto tem sua vida nas mãos.

Helo prende Cortez no momento do desembarque do cliente de Stenio. Ramirez diz a Yone que ele e Cortez vieram buscar informações que pudessem ajudar na localização de Hernandez e Stenio.

Cortez prefere esperar a chegada de seu advogado para responder a Helô se Stenio está vivo. Ari está com Chiara e vê Brisa e Oto andando na rua de mãos dadas.

