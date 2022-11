Bela Gil se declara sapiossexual e fala de casamento aberto

A apresentadora Bela Gil, de 34 anos, revelou ser sapiossexual durante sua participação no programa "Mil e uma tretas", do YouTube. Ela ainda deu detalhes sobre o relacionamento aberto que mantém com o marido João Paulo Demasi.

"Minha autoestima e esse senso de beleza estão muito relacionados ao intelecto. Eu sou sapiossexual, eu me atraio por pessoas inteligentes, não necessariamente bonitas. Então eu não acho que eu tenho que ser hiper, ultra, megabonita. Então, assim... Para que eu vou botar silicone, entendeu? Deixa eu ler um livro porque vai funcionar muito mais", declarou.

Bela ainda falou sobre o casamento aberto. De acordo com a apresentadora, a proposta partiu dela após ter reparado que o marido tinha mais desejo de fazer sexo do que ela.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"JP é esse homem, com essa vontade, assim... Sabe? E aí... Não batia. 'Cara, você quer muito (fazer sexo) e eu não quero nada. O que a gente vai fazer?'. Eu ficava (tendo diálogo) mas a pressão de não ser a mulher, a esposa... Eu falei (que se ele quisesse, ele poderia procurar sexo fora do casamento). Mas isso eu sempre falei (risos). Não era uma questão, mas era para me defender. Nesse caso específico era para me defender. Porque seria uma violência (eu fazer). Para mim (não fazer sexo naquele momento, após o puerpério). Eu achava que, se ele aliviasse essa vontade fora, ele não ia cobrar de mim. Então, eu ia ficar 'de boa'", explicou.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags