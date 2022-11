Travessia: que horas começa hoje (10/11), resumo e onde assistir

A Rede Globo exibe hoje, quinta-feira, 10 de novembro (10/11), o 28º capítulo da novela Travessia, produção que substitui Pantanal. Com cerca de 150 capítulos, a trama escrita por Glória Pereze sob a direção artística de Mauro Mendonça Filho, reúne nomes consagrados nas telinhas, mas também conta com rostos novos, como o da Ex-BBB e influenciadora Jade Picon.



Conhecida por abordar temas desafiadores na sociedade, o novo folhetim da autora trará o impacto da tecnologia na vida das pessoas, além de uma série de dramas humanos que acontecem no cotidiano: encontros, desencontros, amores e decepções.



CONHEÇA o enredo, elenco e personagens de Travessia, nova novela das 9 da Globo



Travessia: que horas começa hoje (10/11) e horário

A novela Travessia é exibida na TV aberta pela Rede Globo. Hoje, quinta, 10 de novembro (10/11) a transmissão começa às 21 horas e 35 minutos (horário de Brasília), logo após o Jornal Nacional.

Para assistir a telenovela de forma online, é necessário acessar o serviço de streming da emissora, o Globoplay. Após realizar o cadastro na plataforma, os usuários podem ver a programação ao vivo sem custo algum, ou seja, de forma gratuita.

Travessia: resumo do 28º capítulo da novela

De acordo com a sinopse disponibilizada pela Rede Globo, o 28º capítulo da novela Travessia mostrará Ari explica a Brisa que, depois que conversar com Guerra, voltará para buscá-la com Tonho. Talita deixa claro a Gil que a relação do casal terminou e convida Lídia para dividir o apartamento com ela.

Brisa pega dinheiro emprestado com Creusa para voltar sozinha com Tonho ao Maranhão, contrariando as recomendações de Helô. Núbia culpa Dante por Ari querer voltar para Brisa.

Chiara se nega a conversar com Ari e avisa ao pai que não quer mais nada com o rapaz. Guerra afirma a Ari que faz questão de garantir recursos para a educação de Tonho. Isa pergunta a Theo onde ele está conseguindo dinheiro.

Karina diz a Ari que Brisa foi embora. Núbia informa a Ari que o nome do rapaz que estava com Brisa é Oto. Oto liga para Brisa.

