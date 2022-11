Enquete A Fazenda 14: quem leva prova do fazendeiro hoje, 9? Veja parcial

Na formação da oitava roça de A Fazenda 2022, o reality show rural da Record TV, o quarteto Bárbara Borges, Deborah Albuquerque, Ellen Cardoso e Ruivinha de Marte irão competir, na noite desta quarta-feira, pelo chapéu do fazendeiro.

O fazendeiro da semana, além de dividir as tarefas dentro do confinamento, também ganha imunidade até o próximo ciclo, que se inicia na semana seguinte. De acordo com a parcial OPOVO atualizada, a competidora mais cotada para ficar com a imunidade é Bárbara Borges, com 33,3% dos votos.

Em segundo lugar, a influenciadora Ruivinha de Marte conta com 26,3% dos votos; empatadas na terceira posição, Déborah Albuquerque e Ellen Cardoso, a Moranguinho, contam com 20,2% dos votos cada, com risco de ficarem na última posição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vote na enquete OPOVO em quem você acha que deve ganhar a prova do fazendeiro e continuar no programa por mais uma semana.

A Fazenda 2022: que horas começa hoje (09/11) e dinâmica do dia

A Fazenda 2022: onde assistir ao vivo e horário

O reality rural será transmitido todos os dias. Durante a semana, a transmissão começa às 23 horas. Aos sábados, porém, será mais cedo, às 22h45min e, aos domingos, mais tarde, às 23h15min.

O reality será transmitido ao vivo na TV aberta pela Record. Para assistir ao programa de forma integral é necessário assinar o serviço de streaming PlayPlus.

A Fazenda 2022: o prêmio

Neste ano, o prêmio de A Fazenda 14 possui o valor total de R$ 2 milhões - sendo R$ 1,5 milhão destinado para quem o público escolher como campeão, e R$ 500 mil em outras recompensas distribuídas ao longo do programa em provas extras ou atividades especiais.

Sobre o assunto Enquete A Fazenda 2022: quem ganha prova do fazendeiro hoje, 9?

A Fazenda 2022: que horas começa hoje (09/11) e dinâmica do dia

A Fazenda: Pétala vence prova de fogo e recebe poder do lampião

A Fazenda 14: Lucas é o sétimo eliminado do jogo

Enquete Roça A Fazenda 2022: quem sai? Parcial atualizada hoje, 3

Tags