Simaria sai em apoio a Claudia Leitte após vaias em show

Claudia Leitte vem sofrendo críticas de fãs que a vêm como apoiadora do presidente Bolsonaro

A cantora Simaria foi mais uma a defender Claudia Leitte após as vaias que a carioca radicada na Bahia sofreu durante um show na Micareta Salvador. O público também fez coro em favor do presidente Lula.

Claudia tem sido apontada como defensora de Jair Bolsonaro, apesar de nunca ter se posicionado publicamente em defesa do perdedor nas eleições presidenciais de 2022.

No Instagram, Simaria defendeu a colega. "Que vergonha! Respeitem a história da Claudinha! Uma mulher do bem, simples, carinhosa e muito mais… Parem com isso. Lembrem-se que por trás de uma grande artista tem uma história, um coração, uma pessoa que passa pelas mesmas coisas que vocês", escreveu a sertaneja.

Durante o show, Claudia já tinha tinha desabafado. "Eu não penso diferente de vocês, quero amor, quero paz, quero pessoas unidas. Quero promover encontros, felicidade. E é por isso que eu não vou gritar o que todo mundo quer que eu grite, eu vou gritar o que Deus mandar eu falar, independentemente de vocês pensarem o que vocês quiserem, porque eu não vivo de agradar", bradou.

