Claudia Leitte improvisa rima para rebater vaias durante show

Após ter show interrompido por vaias e gritos a favor de Luís Inácio Lula da Silva (PT) durante micareta em Salvador, Claudia Leitte fez protesto por meio de música freestyle no palco do bloco Largadinho na festa Pré-Caju, em Aracaju. Na canção improvisada, ela se isenta de posicionamento político e repete: “Eu só quero amar”. O caso aconteceu neste domingo, 6.

Claudia Leitte vem sendo alvo de vaias durante seus shows recentes. A artista, que nunca declarou apoio explícito a nenhum candidato, é considerada pelo público como tendo posicionamento político alinhado ao presidente Jair Bolsonaro (PL) após aproximação com o cantor gospel André Valadão, que é bolsonarista. No pleito realizado no domingo, 30 de outubro, Lula foi eleito como o próximo presidente da República, substituindo Bolsonaro, então candidato à reeleição.

Na última sexta-feira, 4, a cantora foi a segunda a se apresentar em uma micareta que aconteceu em Salvador (BA) e teve o show interrompido por vaias e gritos a favor de Lula. No domingo, 6, no bloco Largadinho em Aracaju, recebeu vaias novamente e protestou por meio de música improvisada: “Eu não vivo de agradar”.

“Não gosto, eu não quero, jamais afastar. Eu não posso jamais desunir. É óbvio, eu tô feliz. Eu não penso diferente de vocês, eu quero amor, eu quero paz, eu quero pessoas unidas”, canta Claudia Leitte, isentando-se de um posicionamento político.

Entre versos que nega apoio a políticos, a artista finaliza: “Invés de qualquer símbolo e de qualquer um, eu escolho amar. Eu só quero amar. O único símbolo que importa é este aqui (coração)”.

Abajur em forma de arma e bíblia

Especulações sobre o posicionamento político de Claudia Leitte ganharam intensidade quando, em 13 de setembro deste ano, a artista publicou um vídeo em seu stories do Instagram mostrando um abajur dourado em formato de arma em cima de uma bíblia, símbolos apropriados pelo bolsonarismo.

A cantora, no entanto, negou qualquer relação política com os objetos: “Gente, os stories que postei não têm qualquer intenção política. O abajur que aparece no vídeo é uma peça de arte criada por um designer francês, que ganhei de presente há mais de 10 anos”.

