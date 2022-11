Solteira, Gisele Bündchen compra casa avaliada em R$6,4 milhões

A modelo Gisele Bündchen deixou a mansão que vivia com o jogador de futebol americano Tom Brady após anunciar o divórcio. A brasileira se mudou para um imóvel na região de Surfside, em Miami, na Flórida, conhecida por ser "refúgio dos famosos" e ter imóveis mais simples.

A residência tem 140m² e está avaliada em US$ 1,2 milhão, aproximadamente R$ 6,4 milhões. A propriedade é dividida em três banheiros, três quartos e uma sala de jantar com abertura para a área externa. A modelo já havia adquirido o imóvel em fevereiro deste ano, antes do anúncio realizado no fim de outubro.

Veja imagens abaixo:









"Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coração", afirmou Gisele em comunicado publicado na ferramenta Stories, do Instagram.

Antes da separação, o casal estava construindo uma mansão em Indian Creek para morar com os filhos Benjamin e Vivian.

