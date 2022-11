Assessoria de Gusttavo Lima nega boicote do cantor a shows no Nordeste

Após ter cancelado shows em cidades nordestinas na última semana e surgirem boatos de que o cantor sertanejo Gusttavo Lima estaria fazendo isso por “boicote”, a assessoria do artista negou a possibilidade. A acusação, vinda de internautas, apontava que ele seguiria sem fazer apresentações na região. Na última semana, ele se apresentaria em Irecê (BA), na sexta-feira, 4, e em Caruaru (PE), no sábado, 5.

“Isso não existe”, afirmou a equipe em comunicado ao portal F5. Por meio de seu escritório, Gusttavo Lima alegou, na época, que os cancelamentos se davam em virtude dos atos golpistas promovidos por bolsonaristas em rodovias “que cortam o Brasil e dão acesso às cidades, impedindo a chegada aos locais em tempo hábil para execução dos trabalhos”.

Apesar da explicação, internautas alegaram que esse movimento, na verdade, se daria devido a um “boicote” do artista ao Nordeste, região que mais deu votos ao agora eleito presidente Lula (PT) - Gusttavo Lima é grande apoiador de Jair Bolsonaro. Além dos shows citados, o cantor tinha participação prevista na gravação do DVD de Nattan, em Fortaleza, no último dia 3. Ele também não compareceu ao evento.



