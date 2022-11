Miss Porto Rico e Miss Argentina anunciam casamento após namorarem em segredo por 2 anos

As duas modelos namoraram em segredo por cerca de 2 anos antes de oficializarem a união. Elas se conheceram no Miss Grand International. Veja imagens

As misses de Porto Rico e da Argentina revelaram, por meio de suas redes sociais, que, após namorarem em segredo por dois anos, decidiram oficializar a união e agora estão casadas. O anúncio do amor entre as duas modelos viralizou nas redes sociais entre comentários de apoio e ataques homofóbicos.

As modelos Fabiola Valentín, porto-riquenha de 22 anos, e Mariana Varela, argentina de 26, se conheceram durante a competição de beleza Miss Grand International, em 2020.

A relação das duas se tornou pública no dia 28 de outubro de 2022, quando as duas revelaram ao mundo que estavam casadas, e que queriam compartilhar a novidade com os seguidores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O anúncio, conforme elas, marca uma "data especial", já que após dois anos mantendo o relacionamento em segredo, elas assumiram a relação oficialmente casadas. Na postagem, as duas aparecem de branco, celebrando a união.

Confira anúncio do casamento da Miss Porto Rico e Miss Argentina

Namoro secreto: miss Porto Rico e miss Argentina casam e revelam união de dois anos

Um dos vídeos do carrossel, como se chama o modelo de postagem no Instagram onde várias mídias são incluídas ao mesmo tempo, mostra o momento do noivado das duas com uma celebração com direito a balões, iluminação festiva e troca de alianças entre as modelos. Confira:

As duas se casaram em San Juan, capital do Porto Rico, ilha do Caribe que é terra natal de Valentín e onde o casamento homoafetivo é legalizado. (Foto: Reprodução / Instagram)



As outras imagens também mostram momentos de descontração e intimidade entre as modelos, que postaram fotos comemorando o casamento com suas respectivas famílias. Valentín e Varela se casaram no Centro Judicial de San Juan do Porto Rico, na capital da ilha caribenha.

Porto Rico tem status de território incorporado aos Estados Unidos da América, e portanto as leis aprovadas em solo americano também valem lá.

Assim, a união homoafetiva das modelos é permitida em solo porto-riquenho desde julho de 2015, quando um caso levado à Corte Suprema americana legalizou em todos os estados o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Confira notícias relacionadas

Sobre o assunto Cuba legaliza casamento gay com 66,85% dos votos em referendo

Após aborto, especialistas temem que outros direitos, como o casamento gay, sejam alvos da Suprema Corte nos EUA

Congresso do Chile aprova casamento gay e adoção por casais homoafetivos

Suíça aprova casamento gay em votação nacional

Homem que recebeu ameaças após anunciar casamento gay morre por Covid-19 no dia da cerimônia

Tags