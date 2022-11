Twitter e Instagram derrubam contas de André Valadão e Carla Zambelli

Os perfis da deputada federal Carla Zambelli (PL) e do pastor André Valadão foram bloqueados no Twitter e também no Instagram nesta terça-feira, 1°. Os motivos ainda não estão claros, mas ao entrar nas contas no Twitter, a rede informa que “foi retida no Brasil em resposta a uma demanda legal".

O Twitter disponibiliza ainda um link para os usuários entenderem as possíveis causas das contas terem sido suspensas.

"Em nosso esforço contínuo para disponibilizar nossos serviços para pessoas em todos os lugares, se recebermos uma solicitação válida e com escopo adequado de uma entidade autorizada, pode ser necessário reter o acesso a determinado conteúdo em um determinado país de tempos em tempos. Tais retenções serão limitadas à jurisdição específica que emitiu a demanda legal válida ou onde o conteúdo violar a(s) lei(s) local(is)", diz as regras da plataforma.

Através de nota, a deputada disse que foi "censurada" pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e que não teve "qualquer direito de defesa". “O Tribunal está calando a deputada eleita duas vezes como a melhor deputada federal em votação popular no concurso Congresso em Foco", diz a deputada.

André Valadão, por sua vez, postou um vídeo no Instagram em 19 de outubro, em que dizia se “retratar” por propagar informações falsas sobre o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na ocasião, o apoiador do atual presidente Bolsonaro afirmou que foi intimado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entretanto, o órgão negou a existência de tal decisão.

Logo depois disso, a rede social marcou a publicação como “informação falsa”.



