Travessia: que horas começa hoje (02/11), resumo e onde assistir

A Rede Globo exibe hoje, quarta-feira, 2 de novembro (02/11), o 21º capítulo da novela Travessia, produção que substitui Pantanal. Com cerca de 150 capítulos, a trama escrita por Glória Pereze sob a direção artística de Mauro Mendonça Filho, reúne nomes consagrados nas telinhas, mas também conta com rostos novos, como o da Ex-BBB e influenciadora Jade Picon.



Conhecida por abordar temas desafiadores na sociedade, o novo folhetim da autora trará o impacto da tecnologia na vida das pessoas, além de uma série de dramas humanos que acontecem no cotidiano: encontros, desencontros, amores e decepções.



CONHEÇA o enredo, elenco e personagens de Travessia, nova novela das 9 da Globo



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Travessia: que horas começa hoje (02/11) e horário

A novela Travessia é exibida na TV aberta pela Rede Globo. Hoje, quarta, 2 de novembro (02/11) a transmissão começa às 21 horas e 35 minutos (horário de Brasília), logo após o Jornal Nacional.

Para assistir a telenovela de forma online, é necessário acessar o serviço de streming da emissora, o Globoplay. Após realizar o cadastro na plataforma, os usuários podem ver a programação ao vivo sem custo algum, ou seja, de forma gratuita.

Travessia: resumo do 21º capítulo da novela

De acordo com a sinopse disponibilizada pela Rede Globo, o 21º capítulo da novela Travessia mostrará Brisa sabendo que Ari e Tonho estão no Rio de Janeiro. Talita comenta com Gil que pressente intrigas contra ela no trabalho. Brisa se choca ao saber que Ari irá se casar.

Marineide comenta com Karina que desconfia de que Brisa esconda algo. Brisa assegura a Tininha que Ari não ficará com Tonho. Cotinha aceita ir a Lisboa a convite de Guida, que pede à tia ajuda para levar Leonor de volta para o Brasil.

Chiara conta a Ari sobre sua intenção de procurar Moretti. Creusa avisa Helô de que Brisa está voltando para o Rio e pede à patroa que ajude a afilhada. Guerra dá instruções para Dina cuidar de Tonho. Lídia passa a ligação de Dante para Cidália, que descobre que Brisa está viva.

Sobre o assunto Silvero Pereira é ameaçado por síndico ao comemorar vitória de Lula

Mãe de Deolane Bezerra é barrada ao tentar enviar helicóptero para A Fazenda

Luana Piovani é ignorada por Pedro Scooby e manda recado: "Tá bravinho"

Tags