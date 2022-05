Esposa de Paulo Vieira tenta dançar com Dilma Rousseff no casamento de Lula

Paulo Vieira utilizou suas redes sociais para falar de um momento engraçado que presenciou durante o casamento de Lula com a socióloga Rosângela Silva na quarta-feira, 18 de maio.

No evento, sua namorada, Ilana Sales, estava bêbada quando pediu para que a ex-presidente Dilma Rousseff dançasse com ela na pista.

“Ilana, bêbada, apontou pra Dilma e gritou na pista: ‘Dilma!’. Dilma olhou pra Ilana, que tava com o dedo autoritariamente apontando para a ex-presidente da República”, diz.

