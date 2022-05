Virginia Fonseca trabalha e faz publicidade em cama de hospital

A influenciadora digital Virginia Fonseca está internada em hospital desde domingo, 15 de maio, após sofrer dores de cabeça. Deitada e tomando remédio para a enxaqueca, fez publicidade em seu perfil no Instagram.

Ela divulgou um liptint de sua marca. “Tô aqui no hospital? Tô. Mas não posso deixar de falar com vocês sobre esse liptint que lançou exatamente hoje”, disse.

“Estava com um plano de fazer todo um lançamento, mas Deus sabe de todas as coisas e tô aqui no hospital. Não poderia deixar de falar com vocês da promoção que está rolando”, continua.

Depois disso, ela publicou uma mensagem em que sua assessora fala sobre o excesso de trabalho: “Só segue trabalhando de boa, não se preocupa muito. Essas dores de cabeça devem ser por isso também. Calma”.

Virginia Fonseca diz que sua família viajou para São Paulo para ficar perto dela. “Meus amores chegaram em SP pra ficar pertinho de mim. Muito grata por tudo que acontece na minha vida e sei que tudo tem um porquê. Sigo aqui cuidando da minha saúde, com excelentes profissionais e, logo, logo, se Deus quiser, estarei 100% de novo”.

