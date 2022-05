Pantanal: Karine Teles diz que morte de Madeleine vai ser forte

Não dá pra dizer que Madeleine deixou de marcar presença em Pantanal. A personagem, aliás, tem como principal característica a intensidade. Coube a Karine Teles interpretar o papel que foi de Bruna Linzmeyer na primeira fase da novela. Esta semana, porém, a atriz começa a se despedir da perua que casou com José Leôncio.

“É uma personagem complicada, que precisa de alguém que vá dar conta de fazer, de criar a complexidade para ela, porque não é exatamente vilã, mas é. Fiquei felicíssima de poder me debruçar sobre”, conta Karine.

Se na primeira fase o desafio de Madeleine era fazer dar certo o casamento com José Leôncio, na segunda, foi desenvolver um relacionamento com o filho do casal, Jove, interpretado por Jesuíta Barbosa. Diferentemente da personagem, felizmente, Karine não sabe como é uma relação complicada dessas – é mãe dos gêmeos Francisco e Arthur, de 11 anos. Mas, coincidentemente, a cena que mais marcou a atriz remete ao sentimento de maternidade conturbada de Madeleine com Jove.

“Para mim, uma das cenas mais emocionantes, que já foi até ao ar, é o telefonema do Jove, quando a Madeleine fala com ele pela primeira vez depois que descobriu que ele está vivo, que ele diz que ama a mãe”, revela ela. “Foi muito emocionante fazer essa cena porque eu fico imaginado: ‘Caramba, ela escuta pela primeira vez, em 25 anos, o filho dizer que a ama’. Fiquei tentando imaginar que emoção seria essa, eu, que sou uma mãe muito apaixonada pelos meus filhos, a gente se diz que que se ama o tempo inteiro, sempre, e aí eu fiquei imaginando: ‘Caramba, uma pessoa que nunca ouviu isso do filho‘”, completa.

A morte de Madeleine



Em breve, nossa influenciadora digital vai se despedir da trama e de uma forma trágica. Tal qual na versão original, ela morre em um acidente aéreo. O momento já foi gravado e exigiu um senhor comprometimento de toda a equipe técnica.

“Foi tudo feito com um cuidado e um carinho muito grande. A gente fez duas diárias do acidente e foi tudo muito bem pensado, com muita atenção. E eu acho que vai ficar bonito e emocionante”, antecipa atriz. “Foi muito intenso para mim, porque fazer cena de acidente, com efeito especial e tal não é uma coisa que a gente faz todo dia. Mas eu confiei muito ali na direção, na equipe toda de efeitos. Poxa, teve um dia ali que eu acho que deviam ter mais de 50 pessoas trabalhando para fazer um detalhe da cena, uma coisa muito bem cuidada, muito bem pensada, planejada, e eu acho que vai ser forte”, diz Karine.

