Fã de 81 anos sobe no palco de Gusttavo Lima ao assistir seu primeiro show

Ao ver a idosa na plateia, Gusttavo Lima a convidou para subir no palco e a fã ganhou até chope do artista

Otacília Moisés Pagano, de 81 anos, viralizou nas redes sociais após conhecer o cantor Gusttavo Lima. A idosa assistiu a um show do artista em Ribeirão Preto, no dia 30 de abril, e conseguiu chamar atenção no meio da plateia de 44 mil pessoas, sendo convidada pelo cantor a subir no palco e ficar ao seu lado.

"Nunca tinha visto um show na vida e consegui ver logo o dele, que era o que eu queria. Fui falando para ele que fiquei lá até 3 horas da manhã só para ver ele, que ele era muito bonito, cantava demais e ele me abraçou, me beijou", disse Otacília em entrevista ao G1. Após o encontro, a idosa foi convidada a permanecer no palco e ganhou até chope."Ele mandou me darem um copo de chope, eu bebi tudo. Estava muito bom ver ele cantar e bebendo aquele copão de chope", relatou.

Otacília ainda afirmou que passa o dia inteiro escutando Gusttavo Lima. Através da neta de 4 anos, que coloca os vídeos para ela assistir, a idosa tem acesso às produções do cantor. O desejo de ir a um show de Gusttavo era antigo, mas a família temia que o evento pudesse afetar sua saúde, devido a idade avançada.

Até que dessa vez, Otacília insistiu para ir à apresentação e chegou até a fazer orações para que a família permitisse sua ida ao show. Os parentes concordaram com a ideia e compraram os ingressos. No dia 30, quando chegaram no local, ficaram em um camarote, mas antes do início da apresentação, dona Otacília pediu para ficar ainda mais perto do palco. Com isso, ela foi até a pista e logo entre as primeiras músicas chamou atenção de Gusttavo.

Após a emoção de conhecer o artista pessoalmente, dona Otacília ainda está disposta a encontrar com o ídolo novamente. "Chorei bastante, foi muito bom mesmo. Para mim, poderia nem acabar e continuar o show. Se tiver outro, se me levarem, eu já estou lá. Chego em primeiro lugar", declarou.

