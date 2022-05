Ator de "Sex Education" será primeiro "Doctor Who" negro de série da BBC

O ator Ncuti Gatwa, uma das estrelas de "Sex Education", foi escalado para ser o primeiro doutor negro da ficção cientifica "Doctor Who", da BBC. A temporada vai ao ar em 2023, e Ncuti será o 14º "doctor" da série.

De acordo com comunicado divulgado pela BBC, o ator substituirá Jodie Whittaker, que assumiu o papel em 2017 e foi a primeira mulher a interpretar o personagem.

“Não há palavras para descrever como estou me sentindo. Uma mistura de profundamente honrado, além de animado e, claro, um pouco assustado”, disse Ncuti. O ator ficou famoso pelo personagem Eric em "Sex Education", série da Netflix.

Ele diz que o papel e o show significam muito "para muitas pessoas ao redor do mundo, incluindo eu, e cada um dos meus antecessores incrivelmente talentosos lidou com essa responsabilidade e privilégio únicos com o máximo cuidado". "Vou me esforçar ao máximo para fazer o mesmo”, acrescentou Ncuti.

No comunicado, Ncuti elogiou o roteirista Russell T Davies: ""Sua escrita é dinâmica, empolgante, incrivelmente inteligente e efervescente. Um parque de diversões metafórico para um ator [...] Diferente do doutor, eu tenho apenas um coração, mas estou dando ele inteiro para essa série".

