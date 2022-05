"Cansar de Dançar": Juliette lança single nesta quinta-feira, 5

Para a alegria dos fãs, Juliette não para com as novidades! Campeã do BBB21 e cantora, ela lança nesta quinta-feira, 5, às 21h, o single "Cansar de Dançar". A faixa é a sua primeira composição e mistura ritmos como bregafunk e piseiro.

A nova música da ex-BBB foi produzida pela dupla HITMAKER, responsável por sucessos de Anitta, Luísa Sonza, Marina Sena e Jão. Solta e dançante, a artista canta sobre querer se jogar na pista: "Entender quem eu sou/ Qual o Meu Valor/ Aonde Eu Quero Ir/ Vou Me Libertar".

Juliette também divulgou a capa do single. A arte foi assinada pelo artista Chico Shiko e traz a inspiração dos cartazes de filmes nacionais antigos, como "Dona Flor e Seus Dois Maridos" (1976) e "Bye Bye Brasil" (1979). Na ilustração, a paraibana aparece sentada, segurando os sapatos, em frente a um letreiro com o nome da canção.

"Gosto muito de trabalhar sons e elementos que me fazem bem, que eu mesma gostaria de ouvir. É desse desejo que nasceu "Cansar de Dançar". É uma música cheia de leveza, bom-humor, uma novidade no meu repertório", comentou Juliette em comunicado divulgado a imprensa.

Trajetória de Juliette na música

A cantora estreou no mercado musical em setembro de 2021, com o EP "Juliette", que até hoje mantém o recorde de maior número de pré-saves da história do Spotify Brasil. Desde então, a cantora vem fazendo parcerias de sucesso, como as colaborações com Alok, Luis Fonsi, Lunay e Lenny Tavárez (em “Un Ratito”) e Israel & Rodolffo (em “Sobre”).

