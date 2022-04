Brasileiro casado com 8 esposas busca por mais 2 mulheres: "a próxima escolha será uma gordinha"

Em entrevista ao O POVO, o venezuelano com naturalidade no Brasil falou sobre o seu relacionamento poligâmico, afirmando ser um apoiador do conceito de amor livre

O empresário e influenciador Arthur O Urso, de 35 anos, tem ganhado destaque na mídia local internacional ao compartilhar seu estilo de vida "amor livre". O motivo é que além de manter um casamento com 8 mulheres, o brasileiro planeja chegar ao número de 10 companheiras e ter um filho com cada uma delas.

Em entrevista ao O POVO, o venezuelano com naturalidade no Brasil falou sobre o seu relacionamento poligâmico, afirmando ser um apoiador do conceito de amor livre. Arthur casou-se primeiro com Luana Kazaki em 2016, com quem já mantinha um relacionamento aberto, e juntos decidiram agregar mais pessoas a união.

Sobre o assunto Astros do OnlyFans ganham até 270 vezes mais que trabalhador médio

Plataforma OnlyFans desiste de proibir conteúdos sexuais

"Periquita": Juliana Bonde ganha R$ 300 mil por mês com conteúdo sensual

Menina vestida de Ariel sofre injúria racial: "Não chora, você é a princesa da mamãe"

Cristiano Ronaldo anuncia que um dos seus gêmeos morreu

Noiva é presa na Flórida por misturar maconha na comida de sua festa de casamento

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A gente achou essa ideia muito legal, até então por ter experiências sexuais com uma ou mais pessoas, que já era bom, imagina conviver com todas elas. Foi a partir daí que nasceu o objetivo de ter 10 esposas", explicou o modelo.

Ele releva que sua maior sorte foi o fato de todas as suas esposas serem bissexuais, o que faz com que além dele, elas também se relacionem entre si. No entanto, Arthur não descarta a presença de outros parceiros: "É muito raro, por mais que o meu maior fetiche é ver elas com outros homens. Mas estamos nos curtindo muito ultimamente".

Sobre a cerimônia que repercutiu em portais internacionais, com até então 9 esposas, ele esclarece: "Tivemos uma cerimônia em uma Igreja, com um padre, mas de fato não foi oficialmente legalizada. Vivemos como casados mesmo sabendo que é proibido a poligamia no Brasil. Não iremos deixar o nosso estilo de vida".

Exposição nas Redes Sociais

A ideia de expor a dinâmica e rotina da casa foi dos próprios seguidores de Arthur. Atualmente, vivendo entre São Paulo e João Pessoa, o modelo notou a curiosidade de seu público em saber mais sobre a intimidade da relação que ia além das publicações no Instagram. Foi quando ele percebeu que era o momento de criar uma conta em uma plataforma de conteúdo adulto, o OnlyFans.

"Nós usamos nossas redes sociais para demonstrar o nosso dia a dia e o que de fato acontece em um relacionamento aberto. A gente mostra os dois lados da moeda. Não é só amor, também tem discussão. É como um relacionamento normal, só que multiplicado", disse Arthur ao O POVO.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur O Urso (@arthurourso)

A união que antes contava com 9 pessoas, sofreu recentemente perda de uma delas. De acordo com Arthur, a ex-mulher rompeu o relacionamento "por impulso", pois queria retomar a vida monogâmica. E apesar de dificultoso, os planos em chegar ao número de 10 esposas e um filho com cada uma segue firme. O modelo já é pai de uma menina de 10 anos, fruto de um relacionamento anterior ao da primeira esposa Luana.

"Esse rompimento me fez repensar muito. Estou sendo cauteloso nessa busca, e o que me faz falta nesse momento é uma (mulher) gordinha. Eu gosto muito e atualmente estou com uma linha de padrão mais atlética, então acredito que a próxima escolha será uma gordinha para me suprir essa falta."

Tags