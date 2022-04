"Mototáxi do amor": jovem compartilha suas corridas com humor nas redes sociais

A vida como profissional liberal pode não ser fácil, mas Gabriel Rusty, de 25 anos, consegue torná-la divertida. Conhecido como “mototáxi do amor”, o jovem compartilha sua rotina de trabalho com mais de 440 mil seguidores no Instagram. Em entrevista ao O POVO, Gabriel falou sobre as aventuras pilotando pelo Rio de Janeiro.

O jovem trabalha como mototaxista na “cidade maravilhosa” e publica as histórias que carrega em sua garupa nas redes sociais. “Levamos vocês pro baile, pagode, igreja, macumba, para o shopping”, aponta sua descrição no Instagram. Ele ainda se classifica como blogueiro e humorista.

Sobre o assunto Cearense vende doces na rua para estudar Engenharia no Rio de Janeiro; veja como ajudar

Pedreiro faz sucesso nas redes sociais com conteúdos de humor: "Adoro fazer os outros rirem"

Sorte no amor e no trabalho: casal de drags faz sucesso nas redes sociais

Coveiro de Sergipe faz sucesso nas redes mostrando rotina no cemitério: "Tinha medo de defunto"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Gabriel divide sua residência em dois pontos da capital carioca, no Morro do Vidigal, na zona sul, e em Magalhães Bastos, na zona oeste. O “mototáxi do amor” já perdeu as contas de quanto tempo atua na profissão, mas garante que se diverte muito em cima de sua moto. “Eu amo o que eu faço, quando criança sempre quis ser mototaxista”, afirma.

Em seus vídeos, Rusty narra suas corridas e brinca com seus clientes. Apesar da prática perigosa ser proibida pelo Departamento de Trânsito, o mototaxista afirma ser cuidadoso e garante que não usa o celular durante o trajeto.

Gabriel revela que já viveu de tudo em sua moto. “Uma vez fui buscar a passageira de manhã no baile. Ela fez xixi em cima da moto, me molhou todo”, recorda.



O mototaxista diz que “entra em qualquer lugar” e já enfrentou os perigos da cidade. “Conheço o Rio de Janeiro todo. Cada dia que passa, conheço pessoas de todos os lugares, fiz muitas amizades, conheço muitas pessoas, já sofri acidente, já fui assaltado”, conta.

Apesar das dificuldades, Gabriel garante que tem muita afeição e que ama sua profissão. “ Vida de mototáxi… A gente ri e chora, mas a gente é feliz”, finaliza.



Tags