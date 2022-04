Alessandra Ambrosio estrela campanha com Kim Kardashian; veja fotos

Alessandra Ambrosio publicou uma série de fotos ao lado da socialite estadunidense Kim Kardashian nesta segunda-feira, 4 de abril. A modelo brasileira e a empresária estrelam uma nova campanha de lingerie da Skims.

As duas também aparecem com a atriz Tyra Banks, além das modelos Candice Swanepoel e Heidi Klum.

“Que momento incrível me reunindo com minhas garotas e gravando a nova campanha da Skims. Amando minha nova lingerie ‘Fits Everybody’, pela qual estou obcecada”, escreveu em publicação no seu perfil do Instagram.

Kim Kardashian também falou sobre o trabalho nas suas redes sociais. Ela afirmou que não era para estrelar na campanha, mas quis participar.

“Ok, então eu não deveria estar nesta campanha Skims, mas parei e entrei porque era muito icônico”, explicou a socialite, que protagoniza o reality show da família Kardashian, em seu Instagram.



