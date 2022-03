Vídeo: cabeleireira pinta o cabelo de sua mãe de azul e roxo e viraliza

A cabeleireira Ana Carolina, de 30 anos, disse que essa não é primeira vez em que sua mãe Rose, de 73, ousa na cor do cabelo. No TikTok, o vídeo possui mais de 1 milhão de curtidas e mais de 70 mil comentários

A cabelereira Ana Carolina Pereira Sarmento, de 30 anos, repercutiu nas redes sociais após aparecer pintando o cabelo de sua mãe Rose Mary Pereira da Silva, de 73, nas cores roxo e azul. No TikTok, a publicação possui mais de 1 milhão de curtidas e mais de 70 mil comentários.

Segundo Ana Carolina, o tamanho alcance do vídeo não era esperado. "Na verdade, minha mãe nem sabia que estava sendo filmada. Fiz o vídeo sem imaginar que fosse viralizar. Acho que "bombou" porque ela é fofa, simples, estava tão empolgada com a nova cor de cabelo, e ficou linda", disse a cabeleireira em entrevista ao portal g1, que ainda relatou que essa não é primeira vez em que sua mãe ousa na cor do cabelo.

Em anos anteriores Rose já havia pintado as madeixas na cor rosa e verde. "Eu gostei muito, acho diferente, só por causa da minha idade não posso pintar deste jeito? Posso sim. Gostei de ver o resultado, sinto muito orgulho da profissional que minha filha se tornou", disse Rose em entrevista ao portal de notícias.

Em meio a repercussão e reconhecimento de seu trabalho, a cabeleireira Ana Carolina fez questão de agradecer sua mãe pela ajuda financeira durante sua especialização na área. "Ela pagou meus cursos, me ajudou muito na carreira de cabeleireira. Vejo isso como uma forma de homenageá-la", disse.

Veja vídeo:

@carolinazsarmento Mamãe de cabelo novo azul e roxo, gostaram? #foryou

