Deolane Bezerra impressiona ao mostrar conta de água de quase R$ 2,5 mil: "Absurdo"

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, de 34 anos, impressionou os seguidores nesta semana ao mostrar em suas redes sociais o valor da conta de água de sua mansão, localizada no bairro Alphaville, na região de Barueri, em São Paulo.

Nos Stories do Instagram, a "doutora", como é chamada pelos fãs, mostrou o boleto no valor de R$ 2.486,02. "Cheguei aqui no carro, olha o que estava na maçaneta. Gente, isso é um absurdo. Pode mandar o povo tomar banho rápido, viu?", disse ela.

A viúva de MC Kevin se mudou recentemente para a mansão com os três filhos. De acordo com o R7, a residência de 1.000 metros construídos tem 5 suítes e 11 banheiros. O imóvel é de três andares e está dentro do condomínio Tamboré I, em Barueri.

Essa não é a primeira vez que a DJ expõe o preço alto de suas faturas. Em outro momento, ela já mostrou, também no Instagram, as mais de 50 multas de trânsito que seu carro recebeu do governo de São Paulo.

