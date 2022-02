Claudia Raia fala sobre término do namoro com Jô Soares: "fiquei bem mal"

Durante a década de 1980, a atriz Claudia Raia e o apresentador Jô Soares viveram um breve romance. Em entrevista com Theodoro Cochrane para o programa “Téte a Theo” nesta quarta-feira, 16, a artista relembrou o assunto e falou abertamente sobre a situação.

Ela revelou que, quando terminaram o namoro, ainda tinha sentimentos por ele. “Eu já estava no programa dele há uns quatro, cinco meses, e ele sempre era muito gentil comigo e tudo. Eu não vislumbrava me apaixonar por ele, até porque eu era namorada de Raul Gazolla. De repente, eu me apaixonei pelo Jô, que era um homem espetacular”, afirma.

Na época, a atriz tinha somente 17 anos, enquanto o apresentador de televisão era algumas décadas mais velho. “Nem eu dava conta daquilo, eu era muito jovem e apaixonada por um homem esteticamente fora dos padrões que eu estava acostumada. Tipo 30 anos mais velho do que eu. Eu era mais nova que o filho dele. Então, era bizarro”, comenta.

De acordo com ela, o fim do relacionamento lhe deixou marcas. “Eu estava era apaixonada por ele, e eu me ferrei um pouco. Me ferrei não, porque foi incrível. Mas ele que terminou comigo a relação. Eu fiquei bem mal", finalizou.



