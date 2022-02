Kanye West manda camionete com rosas para Kim Kardashian no Dia dos Namorados: "Não vou desistir"

Apelidado por alguns internautas como "um eterno romântico", as ações de Kanye West, ou Ye como agora prefere ser chamado, tem ganhado cada vez mais proporções, sejam elas na música ou não. Nesta terça-feira, 14, Dia dos Namorados nos Estados Unidos, o rapper mandou uma caminhonete repleta de rosas para presentear a ex-esposa, Kim Kardashian, a quem está divorciado desde o início de 2021.

Pelo Instagram, Ye divulgou a foto do presente. No carro, é possível ler a frase "MINHA VISÃO É KRYSTAL KLEAR", usando duas letras K em referência ao nome da socialite. A conta de Kim também foi marcada por ele na publicação. Mais cedo, no mesmo dia, a equipe da atriz Julia Fox, com quem o cantor estava publicamente namorado, confirmou ao TMZ que ela e o rapper não estavam mais juntos.

Sobre o assunto Evan Rachel Wood diz que Marilyn Manson a estuprou durante filmagens de videoclipe

Atriz afirma que roqueiro Marilyn Manson a estuprou durante filmagem

Kanye West questiona Kim Kardashian sobre exposição da filha no TikTok

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ye tem usado constantemente suas redes para desabafar sobre assuntos pessoais, e até mesmo, atacar outras pessoas. Em uma das postagens feitas, ele escreveu em uma legenda: "Eu não tenho nenhuma briga com a Kim, eu amo minha família, então pare essa narrativa de que eu não desisto da minha família. Tenho fé que voltaremos a ficar juntos".

Recentemente, ele também publicou uma montagem do filme "Capitão América: Guerra Civil", onde coloca Pete Davidson, atual namorado de Kim, como seu inimigo ao lado dela.



Tags