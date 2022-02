Gabigol e Mel Maia teriam sido flagrados aos beijos em festa no RJ

A atriz Mel Maia, de 17 anos de idade, e o jogador do Flamengo Gabigol, 25 anos, teriam sido vistos juntos em festival no Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca, no RJ

Mel Maia e Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, foram flagrados juntos na madrugada de hoje, 14, em uma festa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, afirmou a página do Instagram 'Celebs do Rio'. A atriz de 17 anos de idade e o jogador do Flamengo de 25 estavam curtindo um festival de rap no Parque dos Atletas, onde após alguns minutos de conversa teriam dado o primeiro beijo.



Segundo o 'Celebs do Rio', ao notar que estava sendo fotografado, o casal tentou fugir dos paparazzi, no entanto, os registros já haviam sido feitos. Ambos estão solteiros. O último relacionamento de Gabigol foi com Rafaella Santos, irmã de Neymar. Já o de Mel Maia foi com o também jogador João Pedro, ex-Fluminense e que hoje atua pelo Watford, da Inglaterra.

Beijo de Gabigol e Mel Maia repercute na web

No Twitter, o assunto repercutiu e rendeu diversos comentários e críticas sobre a diferença de idade entre Mel e Gabigol. "Por que tá todo mundo achando o máximo o Gabigol beijando a Mel Maia e ninguém percebe o quanto bizarro o cara estar ficando com uma mina de 17 anos???", questionou uma internauta. O beijo da influencer com o atleta já rendeu mais de 9 mil tuítes e se encontra em primeiro lugar nos assuntos mais comentados da rede social.

