Ano Novo em casa? Veja quatro filmes e séries para assistir nos streamings

Vai ficar em casa no Ano Novo? O Vida&Arte preparou uma lista com cinco filmes que ocorrem nas festividades do Réveillon para você se divertir. Confira!

Gente Ansiosa

A nova minissérie sueca da Netflix é baseada no romance homônimo de Fredrik Backman. Na véspera de Ano Novo, um assaltante fracassa em seu roubo a banco e, para fugir, invade um apartamento que está à venda. A partir disso, os potenciais compradores do lugar, junto com a corretora, se tornam reféns da pessoa criminosa.

Mas todos os personagens possuem problemas, características e narrativas pessoais que criarão um laço entre os presentes. Enquanto os policiais tentam resgatá-los vivos, os espectadores acompanham os momentos dramáticos e cômicos de quem está preso no apartamento.

Onde: na Netflix

Uma Longa Queda

Quatro pessoas se encontram no topo de um prédio na noite de Réveillon. Todos os personagens têm o mesmo objetivo: cometer suicídio. Por causa desse ponto em comum, eles começam a conversar sobre suas respectivas trajetórias e se tornam amigos. Fazem, então, um pacto: nenhum deles pode se matar até o Dia dos Namorados, que, nos Estados Unidos, acontece em fevereiro.

Onde: no Amazon Prime Video

Noite de Ano-Novo

Histórias de casais e solteiros se cruzam durante as festas de Ano Novo em Nova York. Claire Morgam, por exemplo, é a responsável pela organização das festividades, mas a bola que marca a virada na Times Square emperra no meio do caminho. Ela precisará pedir ajuda a um antigo funcionário que foi demitido há pouco tempo.

Em paralelo, uma festa acontece com a presença do cantor Jensen, que está ansioso para a ocasição porque verá Jensen, uma antiga namorada que estará trabalhando no bufê do evento. Ainda haverá a história dos personagens Sam, Ingrid, Paul e outros que se correlacionarão na noite.

Onde: no HBO Max e Globoplay

Amor Com Data Marcada

A comédia romântica da Netflix acompanha Sloane, uma jovem que adora sua vida de solteira, e Jackson, um homem solteiro que também foge de relacionamentos sérios. Mas eles passam por problemas semelhantes: suas famílias lhes pressionam para que os dois encontrem um amor. Por causa disso, fazem o acordo de serem o par um do outro em ocasiões especiais, incluindo as festas de fim de ano.

Onde: na Netflix



