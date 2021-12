João Gomes visita estátua de Belchior em Sobral

O cantor João Gomes, de 19 anos, publicou em sua conta do Instagram uma foto ao lado da estátua de Belchior, localizada em Sobral. O cantor estava de passagem pelo Ceará para cumprir sua agenda de shows.

Com trechos de músicas do cantor cearense em sua foto, o mais novo fenômeno nacional revelou que tem Belchior como uma de suas grandes inspirações e lamentou não ter tido a oportunidade de conhecer o ídolo em vida.

“Passei o dia todo pensando em algum trecho de sua música que fosse legal para colocar na legenda. Não dava pra escolher um só trecho. Não tive a chance de conhecer o cara que mais sou fã. Mas só de tá aqui… eu te agradeço muito, Belchior”, escreveu João Gomes.

O jovem cantor pernambucano foi um dos grandes destaques do ano de 2021 com o hit ‘Meu pedaço de pecado”, o qual alcançou o top 50 Global do serviço de streaming de música Spotify, além de ter virado uma trend no TikTok.

