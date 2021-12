"Nunca mandei nude", revela Juliette em entrevista para Sabrina Sato

Campeã do Big Brother Brasil 21, a paraibana Juliette Freire, que se lançou como cantora, foi a convidada desta semana do programa "SaladaSato", apresentado por Sabrina Sato em seu canal no Youtube.

Durante o quadro 'Já fiz, nunca fiz', a influencer garantiu que nunca enviou nudes. "Esse negócio de sexo virtual nunca fiz. Eu nunca mandei nude. Imagina, eu iria sair do BBB e iria estar em todos os lugares! Eu tenho tatuagem, iam saber", relatou.

A sister, de 32 anos, tem hoje inúmeros fãs que acompanham seus trabalhos após o reality. Em um dos momentos da entrevista, por outro lado, foi levantada a questão dos haters. Segundo Juliette, ela filtra os comentários negativos, mas quando são muito ofensivos, ela costuma rebater.



"Quando é preconceito ou alguma coisa que não dá para engolir, prefiro sacrificar minha imagem do que minha moral", declarou a artista

