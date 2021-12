Verdades Secretas: horário e onde assistir ao vivo hoje, terça, 07/12

A TV Globo exibirá mais um capítulo da primeira temporada de Verdades Secretas hoje, terça-feira, 7 de dezembro (07/12). A novela, que estreou em 2015, está sendo reprisada pela emissora. Trama escrita por Walcyr Carrasco e ganhou uma segunda temporada no streaming Globoplay em 20 de outubro.

Verdades Secretas ao vivo: horário e onde assistir à reprise

A reprise da novela Verdades Secretas é exibida na TV pela Rede Globo. Hoje, a transmissão começa às 23 horas e 55 minutos (horário de Brasília), logo após o The Voice Brasil. Para assistir à trama de forma online, é necessário acessar o Globoplay.

Verdades Secretas: sucesso em 2015

A primeira temporada de “Verdades Secretas” venceu o Emmy Internacional na categoria de melhor telenovela. O sucesso também foi notado na audiência: em média, a novela teve 20 pontos, maior número para uma trama da faixa das 23 horas.

O triunfo também foi direcionado a Camila Queiroz, estreante na atuação à época. Na estória, ela interpreta uma menina do interior que se torna “Angel”, uma modelo na capital paulista, e inicia uma intensa relação com Alexandre, personagem de Rodrigo Lombardi.

Os temas e a “inovação” da novela são a razão de seu sucesso, segundo Camila. “Tudo era muito encaixado e afinado. Texto, direção, fotografia. Sua ousadia. Trouxemos questões para serem discutidas pela sociedade. Falamos sobre a hipocrisia, falta de ética... Colocamos o dedo em algumas feridas que provocaram discussões e ainda provocam”, relatou ela em entrevista concedida à TV Globo.

Verdades Secretas: Camila Queiroz saiu da Globo

A repercussão da saída de Camila Queiroz da TV Globo continua sendo um dos assuntos mais comentados do último mês. Camila é protagonista da novela Verdades Secretas, que está com a sua segunda temporada em exibição no Globoplay, escrita pelo autor Walcyr Carrasco. O assunto vem rendendo declarações da atriz nas redes sociais, além de lembranças de desafetos do global com outras atrizes. Saiba por que a Camila Queiroz saiu da Globo e veja as últimas notícias sobre o assunto.

