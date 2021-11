Sony proíbe entrevista com Adele após jornalista dizer que não escutou ‘30’

Matt Doran, entrevistador do programa de televisão australiano “Weekend Sunrise”, viajou para o Reino Unido com o objetivo de entrevistar Adele sobre seu novo álbum “30”. Ele, porém, não havia escutado as músicas do disco e comentou sobre o assunto durante a conversa com a artista. Por causa disso, a Sony proibiu a divulgação da gravação.

De acordo com o jornalista, ele havia recebido o conteúdo por e-mail, mas não tinha percebido. A entrevista ocorreu antes da estreia oficial das músicas para o público geral. “Foi um descuido, mas não um desprezo deliberado. Este é o e-mail mais importante que já perdi”, disse para o jornal “The Australian”.

Segundo informações publicadas por portais estrangeiros, Adele questionou Matt Doran sobre o que ele tinha achado de seu quarto álbum. Foi neste momento que admitiu que ainda não tinha escutado.

Ele defende que, ao contrário do que está sendo comentado nas redes sociais, a cantora não teria saído no meio da entrevista. “Adele não saiu furiosa. Na verdade, foi o oposto. O que deveria ser 20 minutos foi estendido para 29 minutos”, afirmou.

O jornalista também desmentiu que teria desviado de questionamentos com foco no trabalho dela. “A maior parte do bate-papo foi sobre o álbum. Eu disse a ela: 'Eu só tive o privilégio de ouvir 'Easy on Me', mas não as outras faixas’”, relatou.



