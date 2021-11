Brasil x Argentina ao vivo: onde assistir à seleção nas Eliminatórias

Clássico Mundial entre Brasil e Argentina acontece hoje, dia 16, pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022; veja onde assistir ao vivo, horário, provável escalação de cada seleção e últimas notícias

Brasil e Argentina se enfrentam hoje, terça, dia 16 de novembro (16/11), em partida válida pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O jogo está marcado para começar às 20 horas e 30 minutos (horário de Brasília), na Estádio Bicentenário, em San Juan, na Argentina.

Com desfalque de Neymar, a seleção brasileira já está classificada para a Copa do Mundo no Qatar. Do outro lado, a seleção argentina pode se classificar já no jogo de hoje com uma vitória.



A partida será transmitida ao vivo na TV Globo, em rede aberta, e no SporTV, para assinantes.

Brasil x Argentina ao vivo: onde assistir à transmissão

TV - Globo e SporTV

Brasil x Argentina ao vivo: provável escalação

Brasil:

Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Fabinho e Fred; Raphinha, Lucas Paquetá (Philippe Coutinho) e Vinicius Júnior (Antony); Matheus Cunha.

Técnico: Tite

Desfalques: Casemiro (suspensão) e Neymar (desconforto no adutor da coxa esquerda)

Pendurados: Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão, Fabinho, Fred, Gerson, Lucas Paquetá, Vinicius Júnior e Gabriel Jesus.

Argentina:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi e Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes (Guido Rodríguez) e Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez e Angel Di María.

Técnico: Lionel Scaloni

Desfalques: Nenhum

Pendurados: Montiel, Otamendi, Pezzela, Quarta, Tagliafico, Palácios, De Paul, Lo Celso, Dominguez, Dybala e Lautaro Martinez.

Quando será Brasil x Argentina

Hoje, 16 de novembro (16/11), a partir das 20 horas e 30 minutos

Onde será Brasil x Argentina

Estádio Bicentenário, em San Juan, na Argentina

