Flamengo vai à Justiça e cobra indenização de hamburgueria temática do time

A 'Uruburguer', uma hamburgueria localizada em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, foi aberta por um casal de torcedores do Flamengo e fazia homenagem ao time com seus lanches. No entanto, o estabelecimento recebeu uma notificação extrajudicial do clube na última segunda (08/11) e teve que ser fechado. As informações são do site ESPN.

O clube alega estar sendo prejudicado pela utilização de nomes como Flamengo, Mengão e Urubu. A hamburgueria foi abertura pelo casal durante uma crise econômica enfrentada na pandemia e fazia sucesso com seu cardápio feito com referências ao rubro-negro.

"O sonho virou pesadelo. Nossa loja foi fechada e ainda temos que pagar indenização. Como? Se nem estamos podendo trabalhar?", escreveu Allex Martins, dono da Uruburguer. A loja recebia cerca de 70 pedidos semanais, que dobravam em dias de jogos do Flamengo e tinha se tornado a fonte de sustento do casal.

"Por que não chegaram e falaram com a gente, entendeu? Dar a posição onde estávamos sendo abusivos. O nome não concordo que tenho que excluir, porque, como a advogada me falou, não existe a marca registrada (Uruburguer). Não teria problema. Mas me impedir de usar os lanches 'oto patamar', 'gol do Gabigol', '3 a 0 no Liverpool' sendo que nem cita o nome clube", afirmou Allex em entrevista ao ESPN.

"Da mesma forma, além de utilizar referidas marcas, a empresa vem adotando estratégia de veiculação de publicidades alusivas ao Clube, imagens de seus atletas e jogos oficiais, trechos de hinos e cânticos de torcidas, referências aos anos de conquista de títulos e eventos históricos, notícias relacionadas ao Clube, e outros elementos, tudo de forma não autorizada, e com o claro intuito de aproveitar-se da enorme fama do Notificante, visando a atração de clientes e consumidores ao seu empreendimento comercial", afirma um trecho da notificação.

"Poderia ter uma conversa antes da notificação extrajudicial fechar a loja. Podia ter sido conversado. Tiraram o nosso sustento. Qual o problema de usar 3 a 0 no Liverpool, dezembro de 81, Vapo Vapo, Cheirinho... qual o problema se nem cito o clube. Qual prejuízo isso causa ao Flamengo?", finalizou Allex.

