Vice Miss Universo Brasil, Julia Gama é desconvidada de evento deste ano

A informação foi confirmada pela miss em suas redes sociais. Em texto publicado em seu perfil no Instagram, Julia diz ter tido conflitos com a organização do evento

A Miss Brasil e Vice Miss Universo 2020, Júlia Gama, de 28 anos, anunciou em suas redes sociais que teve sua presença dispensada na final do Miss Universo 2021 pela organização do evento. Desapontada com a decisão e a forma em que foi comunicada, Julia compartilhou um desabafo em seu perfil oficial no Instagram nesta quinta-feira, 4 de novembro.

"Queridos Missamores, é com tristeza que hoje venho anunciar oficialmente que não estarei presente na final do Miss Universo Brasil 2021", iniciou o texto. Em seguida, Julia comunicou que o motivo da retirada do convite ainda não foi justificado pela organização do competição internacional de beleza feminina, realizado anualmente. "Esta foi a decisão da Organização do Miss Universo Brasil, que após haver formalmente me convidado para participar do evento, há poucos dias atrás me enviou um novo e-mail dispensando minha presença. Como eles não deram explicações do porquê de tal decisão me resta respeitar a decisão deles mesmo sem entendê-la", pontuou.

Logo depois, Julia relembrou sua trajetória na competição, agradeceu as conquistas que os títulos a rendeu e lamentou não poder coroar a sua sucessora, a futura Miss Brasil. "E é olhar para tudo vivido até aqui, que me deixa triste não poder encerrar este ciclo como manda o protocolo e a tradição do Miss Brasil: com um desfile digno, um discurso de despedida e coroando minha sucessora", relatou ela.

A miss também disse que aprendeu com seus erros e foi fiel aos seus valores, o que pode indicar que ela teve conflitos com a Organização do evento. "Com minha consciência tranquila, de ter feito o meu melhor, de ter sido fiel aos meus valores e de sim, ter por vezes errado, mas aprendido com meus erros, eu abro mão do meu ego (que gostaria de viver este momento especial de despedida) e digo que desejo o melhor ao evento e o sucesso da nossa nova Miss Universo Brasil", disse.

Para finalizar, Julia convidou seus seguidores a torcer pelas novas candidatas do evento. "Porque antes de querer brilhar como pessoa, eu quero que o Brasil brilhe: então convido todos vocês a torcerem por ela como torceram por mim. Para minha sucessora, seja ela quem for, desde já digo que ela poderá contar comigo. Um beijo no coração de cada um de vocês! Eu amo vocês!", concluiu.



