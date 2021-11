Kristen Stewart e Dylan Meyer estão noivas e planejam casamento

Kristen Stewart confirmou a informação durante entrevista ao The Howard Stern Show. As duas mantêm um relacionamento há dois anos

Kristen Stewart anunciou que está noiva da roteirista Dylan Meyer durante entrevista ao programa “The Howard Stern Show”. As duas namoram há dois anos, mas mantêm seu relacionamento discreto do público.

“Nós vamos nos casar, vamos fazer isso. Eu queria ser pedida em casamento, então acho que carvei o que queria, e ela mandou bem. Foi muito fofo, ela fez tudo muito bem. Vamos nos casar, está acontecendo", comentou a artista, que protagoniza o filme “Spencer”.

Ela continuou ao afirmar que nenhuma das duas segue os papéis impostos socialmente pelo gênero. “Com duas mulheres, você nunca sabe quem vai preencher qualquer que seja o papel de gênero. Nós não fazemos isso e não pessamos nisso nesses termos. Ela apenas fez isso acontecer”, explicou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Kristen Stewart já tinha comentado no mesmo programa, em 2019, que pretendia se casar com Dylan Meyer. “Acho que as boas coisas acontecem rápido”, ponderou.

Elas se conheceram há quase uma década, durante a produção de um filme, mas foram se reconectar somente alguns anos atrás. “Ela apareceu no aniversário de um amigo e eu fiquei tipo ‘onde você esteve e como eu não sabia sobre você?’”, recordou.



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Marina Ferrari chora na área dos animais e é consolada por Aline Mineiro

Gilberto Braga queria "superar fracasso" de "Babilônia", diz colaborador

Felipe Neto ultrapassa seguidores de Whindersson Nunes no Youtube

Tags