Gil do Vigor já acumulou R$ 15 milhões após o fim do BBB 21, diz portal

Gilberto José Nogueira Júnior ou Gil do Vigor, como ficou conhecido no “Big Brother Brasil”, já conquistou R$ 15 milhões, dez vezes o valor do prêmio do programa. Após o fim do reality, o economista fechou diversos contratos publicitários com marcas grandes, como Santander, Vigor e Ifood.

Segundo o portal da revista Forbes, mais de 30 marcas já contrataram o “vigoroso” para publicidade. Mesmo sem ser um dos finalistas do "BBB 21", Gil conquistou o público com seus bordões e hoje já soma mais de 14,6 milhões de seguidores.

Além das campanhas, Gil tem um quadro sobre finanças no programa “Mais Você” e lançou um livro contando sua trajetória. “Muita coisa mudou de um rapaz que não tinha oportunidade para um rapaz que hoje tem a sua voz ouvida e consegue utilizar as ferramentas que possui para atingir as pessoas e ajudar ou pelo menos influenciar de alguma forma para que o Brasil possa melhorar um pouquinho”, reflete, para a Forbes.

Graduado e mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o economista está cursando doutorado na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos.

