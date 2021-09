Juliette estreia como apresentadora do Multishow nesta segunda, 13

Tiago Leifert deixará a TV Globo após o fim da exibição de “The Voice Brasil”. As informações foram confirmadas pelo portal G1 nesta quinta-feira, 9.

O apresentador estava há 15 anos na emissora. Ele já foi o responsável pela apresentação de programas como “Globo Esporte”, “Central da Copa” e “The Voice Brasil”. Há quatro anos, comandava as edições do Big Brother Brasil desde a saída de Pedro Bial do cargo.

Nas redes sociais, publicou um texto de despedida. “Chega um momento na vida de todo jovem que ele precisa sair da casa dos pais e encarar o mundo. Na minha vida pessoal eu já obviamente passei por esse momento, meus cabelos (ou a ausência deles) não mentem: tenho 41 anos, casado e sou pai. Já na vida profissional... esse momento chegou. Em dezembro vou me despedir da casa que eu amo”, escreveu.

Ele afirma que a ideia de sair da emissora começou no ano passado e que o assunto estava sendo discutido desde então. “Como não havia pressa nenhuma, combinamos de nos falar de novo perto do fim do meu contrato. Recentemente, após uma nova conversa e com a ideia totalmente madura, comuniquei à Globo minha decisão”, explicou.

Tiago Leifert ainda demonstrou como a televisão se relaciona com sua vida pessoal, pois pessoas próximas e ele formaram laços familiares a partir de encontros na empresa. “É muito mais do que um emprego: a Globo é um pedaço enorme da história da minha família. Não é exagero dizer que é uma relação de amor”, complementa.

“Tomar a decisão de ir embora foi extremamente difícil, mas é o que eu quero neste momento. E tenho certeza que posso voltar um dia. Faz 20 anos que fui aos EUA estudar com a única missão de um dia trabalhar na Globo. Chegou a hora de declarar vitória e desfrutar de um final muito, mas muito feliz!”, finaliza.

Não há detalhes, porém, sobre seus projetos futuros. Ele ficará até o fim do “The Voice Brasil”, que está programado para o dia 23 de dezembro.

