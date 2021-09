"Pirata moderna", diz Ana Maria Braga sobre seu curativo após cirurgia de catarata

Ana Maria Braga revelou que fez uma cirurgia de catarata em imagem publicada no Instagram neste domingo (12). Na foto, ela aparece com um protetor ocular e disse que já está bem recuperada.

"Pirata moderna, só que não", brinca.

A apresentadora do Mais Você disse estar impressionada com a rápida duração da cirurgia. "Eu achava que catarata era uma coisa de outro mundo, mas, olha, é uma cirurgia de 15 ou 20 minutos. Parece um milagre mesmo! Então, se você está com um borrão na visão, dá uma passada no médico para ver o que é", escreveu.



