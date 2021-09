Larissa Manoela é flagrada aos beijos com ator em praia no Rio de Janeiro

Larissa e André Luiz Frambach se conheceram nas gravações do filme Modo Avião, da Netflix, em 2019. Flagra dos beijos aconteceu na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

A atriz Larissa Manoela, de 20 anos, foi flagrada na manhã desta sexta-feira, 3, trocando carinhos e beijos com o ator André Luiz Frambach, na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em nota enviada ao site Na Telinha, a assessoria de Larissa confirmou a informação de que “os dois estão se conhecendo”.

Antes do romance surgir na vida real, Larissa e André atuaram no filme "Modo Avião" (Netflix), em 2019, interpretando o casal protagonista Ana e João. Entretanto, na época ambos estavam comprometidos, e só voltaram a se encontrar em julho deste ano, após um reencontro entre o elenco da longa.

Larissa está solteira desde março, após terminar o namoro com o Léo Cidade. Já André está solteiro há pouco tempo. O ator terminou o namoro de dois anos com a também atriz Rayssa Nratillieri, em junho.

Devido à assinatura do contrato com a Rede Globo, Larissa está morando no Rio de Janeiro. A atriz irá protagonizar a próxima novela das seis da emissora: Além da Ilusão.

