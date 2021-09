Pabllo Vittar e Rafael Portugal apresentam MTV Miaw no dia 23 de setembro

A premiação MTV Miaw acontece no dia 23 de setembro, a partir das 22 horas, no canal MTV Brasil e na página do Facebook da emissora

A cantora Pabllo Vittar e o humorista Rafael Portugal serão os apresentadores da 4ª edição do MTV Miaw. A premiação ocorre no próximo dia 23 de setembro, a partir das 22 horas, com transmissão no canal MTV Brasil e na página do Facebook da emissora.

Os dois já estiveram juntos no evento de 2019, quando o comediante entregou à artista o prêmio na categoria “Artista Musical”. Agora, retornam ao palco para comandar as atrações.

Mesmo sem as apresentações reveladas, é possível conferir os nomes que concorrem às 33 categorias no site oficial. O público também pode votar em seus preferidos para receberem os troféus.

O maior prêmio é o “Ícone Miaw”, em que disputam: Ítalo Ferreira, Juliette, Larissa Manoela, Maisa, Pequena Lo, Rebeca Andrade, Sasha Meneghel e Virgínia Fonseca.

Nas categorias de música, há: “Álbum ou EP do Ano”, “Hit Global”, “Feat Nacional”, “Artista Musical”, “Hino do Ano”, “Feat Internacional” e outros.

Os artistas com maior número de indicações são: Luisa Sonza e Pabllo Vittar, que lideram com nove categorias; Anitta com oito; Xamã com oito; e Kevin o Chris, Ludmilla, Mc Don Juan e Pedro Sampaio com seis cada.

MTV Miaw

Quando: 23 de setembro, às 22 horas

Onde: no MTV Brasil e na página do Facebook do canal

Mais informações: no site do evento



