Entre rumores de namoro, Zendaya e Tom Holland são flagrados em casamento

O novo episódio da série “What If…?” lançou nesta quarta-feira, 18, no Disney+. A produção animada da Marvel, que traz realidades diferentes aos famosos personagens dos filmes, teve participação de Chadwick Boseman (1976 - 2020).

O ator, que faleceu no ano passado em decorrência de um câncer, ainda aparecerá em mais três capítulos com versões inéditas ao T’Challa - o Pantera Negra. Na obra recém-lançada, houve uma homenagem no fim: “nosso amigo, nossa inspiração e nosso herói”.

O conteúdo que estreou hoje parte de um conceito: “E se T’Challa fosse o Senhor das Estrelas?”. Há referências à Star Wars e a outros elementos do Universo Cinematográfico da Marvel.

De acordo com a showrunner A.C. Bradley em entrevista ao portal The Wrap, o ator foi um dos primeiros que aceitaram o papel. “Ele foi amável. Ele pediu para ler o roteiro antes de se comprometer em fazer a série”, disse.

“Ele gostou que ainda estivéssemos sendo fiéis a T’Challa. T’Challa ainda é o herói, ele está apenas em um contexto diferente. E ele também achou ótimo que ele estava contando mais piadas”, comentou.

“What If…?” é baseada nos quadrinhos homônimos, que foram publicados no Brasil na década de 1980, com o nome “O que aconteceria se…”. A ideia do projeto é mostrar realidades alternativas ao universo conhecido pelos fãs.

No total, serão 10 episódios que estreiam no streaming às quartas-feiras. Os dois primeiros já foram lançados na plataforma.



