Covid-19: Ceará solicita mais vacinas para crianças acima de 3 anos

Mesmo com redução de casos da Covid-19, Comitê segue recomendando uso de máscaras e reforça necessidade de completar o esquema vacina

O Ceará está solicitando ao Ministério da Saúde mais doses de vacinas contra a Covid-19, em especial para as crianças acima dos 3 anos. A informação foi divulgada pela governadora Izolda Cela na manhã desta sexta-feira, 9.

Conforme o vacinômetro da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), o Estado já recebeu 25.027.882 doses dos imunizantes contra a Covid-19. Deste total, 106.340 são doses para a população de 3 e 4 anos de idade e já foram distribuídas aos municípios.

Durante a manhã, o Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia reuniu-se para avaliar o cenário da pandemia no Ceará. "Os números dos relatórios e estudos apresentados indicam queda no número de casos em todo o Estado, em especial em Fortaleza e Região Metropolitana", informou a governadora.



Os especialistas indicam que o quinto pico da doença já teria passado no Ceará e a tendência passou a ser mesmo de redução. Ainda assim, o coronavírus segue circulando e os cuidados devem permanecer.



O comitê segue recomendando uso de máscaras em locais fechados ou com aglomeração, assim como nos transportes coletivos. Também orienta que a população complete o esquema vacinal, "com as devidas doses de reforço, que são fundamentais para evitar o agravamento da doença", reforçou Izolda em postagem nas redes sociais.



