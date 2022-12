Em uma semana, internações por Covid-19 mais que dobram na rede Unimed em Fortaleza

O número de internações por Covid-19 nos hospitais da rede Unimed, em Fortaleza, mais que dobrou nos últimos sete dias. Segundo boletim divulgado pela operadora nesta terça-feira, 29, o total de pacientes hospitalizados em leitos clínicos e de UTI passou de 20 para 44 entre os dias 21 e 28 de novembro.

O crescimento na demanda ocorre em meio à introdução da subvariante BQ.1 da Covid-19 no Ceará. Desde quando os primeiros casos da nova cepa foram registrados em Fortaleza, no começo de novembro, a taxa de positividade dos exames mantém tendência de alta. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a Capital registra, em média, 120 casos da infecção a cada 24 horas.

Conforme o boletim da Unimed, o setor de enfermaria concentra a maior parte das internações, com 38 pacientes contabilizados. Em uma semana, 21 pacientes deram entrada nos hospitais da rede. Já nos leitos de UTI, são seis internações registradas, com três novas hospitalizações no intervalo de sete dias.

Apesar do aumento na demanda hospitalar, houve queda de 21% nos atendimentos de emergência respiratória. O número de pacientes atendidos, durante o período analisado, caiu de 290 para 228. A Unimed ainda informou que no mesmo período 18 pacientes receberam alta médica, número inferior ao total de pacientes internados (24).

