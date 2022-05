Nenhuma morte por Covid-19 é registrada em Fortaleza desde o dia 10 de maio, aponta SMS

Nenhum óbito por Covid-19 foi registrado em Fortaleza entre os dias 10 e 16 de maio, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A pasta segue considerando que a Capital apresenta cenário epidemiológico com estágio de “muito baixa mortalidade”, no qual “óbitos são eventos raros”. Desde o fim de janeiro, quando foi atingido o pico da média móvel das mortes da terceira onda, a Cidade possui uma redução gradativa das fatalidades.

No total, já foram confirmados 11.154 mortes por Covid-19, de acordo com a SMS. Atualmente, após um aumento das mortes em janeiro de 2022, associado à dominância da variante ômicron, a curva voltou à tendência de estabilização em março, com redução paulatina dos óbitos, expressando o platô da curva.

Sobre o assunto Metade dos contaminados por Covid-19 apresenta sequelas, aponta Fiocruz

4ª dose tem baixa adesão em Fortaleza e alcança apenas 11,5% do público-alvo

Ceará soma 27.003 mortes e 1.245.602 casos de Covid-19

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em relação ao número de casos, a média móvel desta semana é de 13,4 episódios confirmados, inferior há duas semanas. “Com o pequeno número de casos diários, entramos em um período de estabilização, alterado por um discreto aumento da incidência na última semana de abril. O decaimento consistente fez com que em meados de março de 2022 a incidência atingisse seu menor patamar. O cenário epidemiológico continua de baixa transmissão (residual e limitada), após o fim da terceira onda epidêmica”, aponta a secretaria.

Até esta segunda-feira, 16, 18% dos casos e 73% das mortes foram confirmadas na população entre 20 e 59 anos, enquanto 73% das infecções e 26% dos óbitos foram confirmados na faixa etária acima de 60 anos. Abaixo de 20 anos, os pacientes que contraíram a Covid-19 representam 9% da quantidade total e 0,6% das mortes foram registradas nesse público. A maioria dos pacientes que morreu era do sexo masculino, com 54%.

Em Fortaleza, os casos e óbitos têm se concentrado principalmente nos bairros de alto IDH. Conforme a SMS, essa região parte do bairro Meireles na zona litorânea central, expandindo-se ao sul para os bairros Aldeota, Dionísio Torres, Joaquim Távora e Fátima, e a leste para os bairros Papicu, Cidade 2.000 e Cocó. A pasta lembra que essas populações têm maior acesso aos testes diagnósticos. Outros aglomerados de menor relevância epidemiológica são observados continuamente na região centro-oeste do município.

Total de 2.178.583 pessoas — equivalente a 80,5% da população da Capital — receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19, de acordo com dados desta quarta-feira, 18, do Vacinômetro da SMS. Com a terceira dose, foi vacinado aproximadamente metade da população (50,7%), com 1.369.991 pessoas imunizadas. Já com pelo menos uma das três doses, a porcentagem é de 88,8%, com 2,4 milhões de pessoas. As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



>> Leia a íntegra do boletim epidemiológico da SMS

Tags