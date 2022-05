4ª dose tem baixa adesão em Fortaleza e alcança apenas 11,5% do público-alvo

Desde que a quarta dose (D4) da vacina contra a Covid-19 começou a ser disponibilizada em Fortaleza, no dia 2 de abril, a procura do público nos postos de vacinação se mantém baixa. Segundo dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), apenas 11,5% do grupo apto para a D4 havia recebido a aplicação do reforço até a última segunda-feira, 16. O percentual corresponde a 36,5 mil pessoas.



No total, mais de 317 mil fortalezenses estão habilitados para esta etapa da vacinação. O grupo inclui os idosos com mais de 60 anos e pessoas imunossuprimidas que já receberam a terceira aplicação há pelo menos quatro meses. De acordo com a SMS, a meta é vacinar todo o público-alvo por meio de demanda espontânea, sem cronograma específico, diferente do que ocorre em outras campanhas de vacinação. Segundo a pasta, o modelo adotado segue as recomendações do Ministério da Saúde.



Com a baixa adesão à quarta dose, O POVO perguntou à SMS se alguma medida extraordinária — como a realização de mutirões de vacinação, por exemplo — será adotada para reverter o quadro atual. A Secretaria rspondeu que “as estratégias da campanha de vacinação são pensadas de acordo com o cenário [epidemiológico] atual''.



Entre os já vacinados com a D4, está a aposentada Maria Paulino Sobrinho, 77, que recebeu a aplicação de reforço na última segunda-feira, 16, exatamente quatro meses após ser vacinada com a D3. “Se já está provado que é o melhor para a minha saúde, é lógico que eu vou tomar [a quarta dose]. E tomarei quantas [doses] forem necessárias para me manter protegida”, disse Maria.



Em mais de dois anos de pandemia, a aposentada comemora o fato de nunca ter contraído a Covid-19. “As vacinas e o cuidado que eu sempre tive estão fazendo a diferença”, afirmou. Ela ainda lembrou que, embora a disseminação da doença esteja menor há algumas semanas, não é momento de relativizar a importância da vacinação.



“É bom que cada um tome [a quarta dose] para amanhã não se arrepender. A pandemia deu uma amenizada, mas a doença [Covid-19] ainda existe. E a gente já sabe que a vacina está salvando muita gente, então, quanto mais pessoas vacinadas, menos riscos”, comentou.



O desinteresse do público pela vacinação de reforço em Fortaleza vem sendo constatado desde o início da aplicação da terceira dose, em novembro de 2021. Dados da SMS apontam que mais de 466 mil pessoas aptas a receberem a D3 ainda não compareceram aos locais de vacinação. O número equivale a 35,4% do público-alvo.

Por causa dessa alta quantidade de faltosos, a Secretaria decidiu diminuir a faixa etária de vacinação da D4, que passou de 70 para 60 anos nesta terça-feira, 17.

Pensando em reduzir o número de ausências, a SMS ainda dispensou o agendamento prévio como requisito para ter acesso à quarta dose. Desde segunda, 16, o atendimento ocorre no formato livre demanda. Para receber o imunizante, basta comparecer aos postos de atendimento portando documento de identidade com foto, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS), comprovante de residência e cartão de vacinação.



Conforme Nota Técnica publicada pelo Ministério da Saúde no final de março, a aplicação da D4 nos idosos garante proteção do sistema imunológico por mais tempo. Segundo o documento, estudos científicos evidenciaram uma "tendência de perda de proteção em idosos adequadamente vacinados" nos quatro ou cinco meses após a aplicação do imunizante, especialmente na faixa etária acima de 80 anos.



Ainda de acordo com a Nota, a queda na efetividade das vacinas em pessoas idosas também estaria relacionada ao processo imunossenescência — o enfraquecimento natural do sistema imunológico. Esses fatores, conforme o Ministério, justificam a adoção de um esquema especial de vacinação para os grupos mais ao topo da pirâmide etária.



Vacinômetro



Em um ano e quatro meses de vacinação contra a Covid-19, Fortaleza registra 5,9 milhões de doses aplicadas. Foram cerca de 2,4 milhões vacinas de primeira dose (D1), 2,1 milhões de segunda dose (D2), 1,3 milhão de terceira dose (D3), além de 35,6 mil de quarta dose (D4). Os dados estão disponíveis na ferramenta Vacinômetro, da SMS, atualizada pela última vez nesta terça-feira, 17, às 16h10min.



Ainda de acordo com o painel, nas últimas 24 horas foram aplicadas 971 vacinas, sendo 366 D1, 424 D2 e 181 D3. O número de aplicações da quarta dose não foi informado.

