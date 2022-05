Transmissão de Covid-19 é "residual e limitada" em Fortaleza, aponta SMS

O cenário epidemiológico de Covid-19 em Fortaleza segue com baixa transmissão, de forma residual e limitada, de acordo com informações divulgadas em boletim epidemiológico nesta terça-feira, 10, pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Conforme a pasta, mortes pela doença agora são consideradas “eventos raros”, com nenhum óbito registrado entre os dias 3 e 9 de maio.

A média móvel de casos dos últimos sete dias, com índice de 11,6 episódios, também é menor que o registrado há duas semanas, de acordo com o documento. “Com o pequeno número de casos diários, entramos em um período de estabilização, alterado por um discreto aumento da incidência na última semana de abril. O decaimento consistente fez com que em meados de março de 2022 a incidência atingisse seu menor patamar”, pondera a pasta.

Em relação ao número de mortes, a quantidade registrada em abril foi de 14 episódios — equivalente a menos de 25% do número de óbitos em março, com 60 mortes. Nos dois primeiros meses do ano, o número de mortes foi ainda maior na Capital: 251 em fevereiro e 481 em janeiro. Desde o início da pandemia, 73% das mortes foram confirmadas no grupo com 60 anos ou mais, e a maioria dos pacientes que morreu era do sexo masculino (54%).

Nesta última semana, a positividade de exames RT-PCR, considerado o mais confiável para detectar a Covid-19, teve um discreto aumento em comparação à última semana, mas isso não representa preocupação aos especialistas. “A circulação viral permanece limitada, foram nove amostras positivas de um total de 785 exames liberados”, afirma em nota o médico epidemiologista Antônio Lima.

Com os indicadores, a Capital alcançou o “estágio de muito baixa mortalidade”, de acordo com informações do boletim epidemiológico ressaltadas pelo prefeito José Sarto (PDT) em suas redes sociais. O mandatário, que também é médico, afirma que o resultado epidemiológico acontece devido ao avanço da cobertura vacinal na Cidade. “Reforçamos o pedido para que todos os fortalezenses mantenham o cartão de vacinação atualizado”, enfatiza.

No total, foram vacinadas contra a Covid-19, em Fortaleza, até segunda-feira, 2.378.449 pessoas com a primeira dose (88% da população total), 2.209.100 com a segunda (81,7%), 1.280.970 (47,3%) com a terceira dose e 20.943 com a quarta dose. Atualmente, todos os fortalezenses a partir de 5 anos de idade podem iniciar seu esquema vacinal contra a Covid-19 sem necessidade de agendamento prévio.

Confira números divulgados no boletim

Número de mortes por mês (2022)

Janeiro: 481

Fevereiro: 251

Março: 60

Abril: 14

- Taxa de mortalidade* por regional (desde o início da pandemia)

Regional I: 411,5

Regional II: 482,0

Regional III: 415,4

Regional IV: 487,6

Regional V: 400,5

Regional VI: 332,4

*Taxa de Mortalidade acumulada por bairro = Número total de mortes do bairro/População do bairro x 100.000 habitantes

